Украинка Костюк сыграла в паре с Винус Уильямс

Новости спорта: Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает свое выступление на чемпионате World Team Tennis.

Команда Костюк "Washington Castles" потерпела поражение в матчевой встрече с "New York Empires" (13-22).

В рамках противостояния украинка выступила в матче женского парного разряда, где её напарницей стала экс-первая ракетка мира, чемпионка 49 турниров в одиночном разряде, из которых 7 - на турнирах Большого Шлема, Винус Уильямс. Украинско-американская пара проиграла дуэту Кирстен Флипкенс / Мария Хосе Мартинес-Санчес со счетом 3-5.

"Это действительно очень, очень здорово, что я смогла разделить этот корт с Винус. Это чудесный опыт, - сказала Марта. - Это такая привилегия, для меня большая честь быть частью этой команды, в которой она играет. У нас одна и та же работа - она также теннисиста, она такой же человек, как и все остальные, когда мы собираемся вместе. Я знаю, что она будет выступать и на следующей неделе тоже, поэтому это здорово, это отличная возможность для меня".