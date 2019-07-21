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Стаховский вышел в финал парного турнира в Ньюпорте

Стаховский вышел в финал парного турнира в Ньюпорте
13:28 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта: До победы на турнире остается один матч.

Украинский теннисист Сергей Стаховский в паре с испанцем Марселем Гранольерсом преодолел полуфинал турнира в Ньюпорте, США.

Украинско-испанская пара выиграла у дуэта Леандера Паеса из Индии и Маркуса Даниэлла из Новой Зеландии в трех сетах.

Стаховский с Гранольерсом уступили в первом сете со счетом 3:6, после чего на тайбрэйке счет сравняли, а в решающем отрезке игры справились с соперниками со счетом 11:9.

В предыдущем раунде Стаховский и Гранольерс одолели китайцев Гун Маосинь и Чжан Цзе. В финале им предстоит сыграть с Марсело Аревало (Сальвадор) и Анхелем Рейес-Варелой (Мексика).

ATP. Ньюпорт. 1/2 финала. Парный разряд

Сергей Стаховский/Марсело Гранольерс (Украина/Испания) — Леандер Паес/Маркус Даниэлл (Индия/Новая Зеландия) 2:1 (3:6, 7:6 (8), 11:9)

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Сергей Стаховский, Теннис, Новости тенниса.
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