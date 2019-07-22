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Стаховский завоевал титул в парном разряде Ньюпорта

Стаховский завоевал титул в парном разряде Ньюпорта
07:32 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта: Сергей выиграл уже четвертый парный титул АТР.

Первая ракетка Украины и 145-й номер мирового рейтинга Сергей Стаховский в дуэте с испанцем Марселем Гранольерсом выиграл турнир ATP-250 Hall Of Fame Open в Ньюпорте, США.

В финальном поединке украинец и испанец переиграли дуэт Марсело Аревало (Сальвадор)/Мигель Анхель Рейес-Варела (Мексика) в трех сетах.

Сергей Стаховский/Марсель Гранольерс - Марсело Аревало/Мигель Анхель Рейес-Варела - 6:7 (10:12), 6:4, 13:11

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Напомним, ранее украинско-испанская пара в полуфинале обыграла дуэт Леандер Паес (Индия)/Маркус Дэниэлл (Новая Зеландия) со счетом 3:6, 7:6(8), 11:9.

Интересно, что это уже четвертый парный кубок АТР для Сергея.

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Сергей Стаховский, Теннис, Новости тенниса, Марсель Гранольерс, Марсело Аревало, Мигель Анхель Рейес-Варела.
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