Стаховский завоевал титул в парном разряде Ньюпорта

Новости спорта: Сергей выиграл уже четвертый парный титул АТР.

Первая ракетка Украины и 145-й номер мирового рейтинга Сергей Стаховский в дуэте с испанцем Марселем Гранольерсом выиграл турнир ATP-250 Hall Of Fame Open в Ньюпорте, США.

В финальном поединке украинец и испанец переиграли дуэт Марсело Аревало (Сальвадор)/Мигель Анхель Рейес-Варела (Мексика) в трех сетах.

Сергей Стаховский/Марсель Гранольерс - Марсело Аревало/Мигель Анхель Рейес-Варела - 6:7 (10:12), 6:4, 13:11

Напомним, ранее украинско-испанская пара в полуфинале обыграла дуэт Леандер Паес (Индия)/Маркус Дэниэлл (Новая Зеландия) со счетом 3:6, 7:6(8), 11:9.

Интересно, что это уже четвертый парный кубок АТР для Сергея.