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Федерер рассказал о самом обидном поражении на корте

Федерер рассказал о самом обидном поражении на корте
13:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Роджер Федерер ответил на вопрос о том, какой матч ему бы хотелось переиграть.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер ответил на вопрос о том, какой матч ему бы хотелось переиграть.

«Наверное, финал US Open 2009 года с дель Потро», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

В той встрече уроженец Базеля потерпел поражение со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, 6:7 (4:7), 2:6.

Роджер также признался, что справиться с психологическими сложностями труднее, чем с физическими.

«Ты не всегда можешь сохранять позитивный настрой. Иногда сложно как-то приободриться», — сказал швейцарец.

На прошедшем Уимблдоне Федерер дошёл до финала, где проиграл представителю Сербии Новаку Джоковичу. 23 ноября Роджер проведёт выставочный матч на крупнейшей в мире арене для корриды «Пласа Мексико». Эта арена вмещает 41 200 зрителей. Таким образом, матч с участием Федерера может стать самым посещаемым в истории тенниса.

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Теннис, Роджер Федерер, ATP, Новости тенниса.
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