Надаль: Иногда мне не хватает близких

Новости спорта: Рафаэль Надаль рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в профессиональном туре

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в профессиональном туре.

«Когда ты являешься профессионалом, то не всё может складываться прекрасно, однако тебя окружают люди которые могут помочь. В туре всё здорово организовано, у тебя появляются связи, так что будущее обеспечено. Но всё равно присутствует и сложности, потому что ты не можешь проводить много времени с семьёй и друзьями. Остаётся лишь наслаждаться несколькими неделями отдыха.

Когда я был моложе и проигрывал, то хотел сразу же вернуться на корт. Теперь я научился получать больше удовольствия от участия в турнирах. Тем не менее иногда мне не хватает близких", — приводит слова Надаля Tennis World USA.

На прошедшем Уимблдоне испанец дошёл до полуфинала, где проиграл швейцарцу Роджеру Федереру.