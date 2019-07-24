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Энди Маррей сыграет в паре с братом

Энди Маррей сыграет в паре с братом
11:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Энди Маррей сыграет в паре с братом Джейми на турнире в Вашингтоне.

Британский теннисист Энди Маррей сыграет в паре с братом Джейми на турнире в Вашингтоне, который состоится на следующей неделе, сообщает BBC. Эти соревнования станут четвёртыми для бывшей первой ракетки мира после перенесённой в январе операции на бедре.

В 2015 году братья Маррей помогли сборной Великобритании выиграть Кубок Дэвиса.

«Они позвонили нам и сказали, что Энди очень хочет вернуться в Вашингтон и хотел бы сыграть в паре со своим братом», — сказал менеджер турнира в Вашингтоне Марк Эйн.

На прошедшем Уимблдоне Энди сыграл в паре с французом Пьер-Югом Эрбером, а Джейми — с соотечественником Нилом Скупски. В прошлом году Джейми Маррей выиграл турнир в Вашингтоне в дуэте с бразильцем Бруно Суаресом.

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