Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Среда, 24.07.2019
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира
Сборная Украины выиграла чемпионат мира по боевому самбо
Сборная Украины выиграла чемпионат мира по боевому самбо
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

Доминик Тим одержал 250-ю победу в карьере

Доминик Тим одержал 250-ю победу в карьере
13:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Доминик Тим отпраздновал юбилей на грунтовом турнире в Германии.

В матче первого раунда Hamburg European Open Тим в двух сетах (6:3, 7:6) за 1 час и 41 минуту обыграл уругвайца Пабло Куэваса. Эта победа стала для австрийца 250-й в карьере.

К 25 годам Тим выиграл 13 титулов уровня АТР и дважды доходил до финала на Ролан Гаррос, проиграв оба матча Рафаэлю Надалю.

На счету Тима 19 побед над теннисистами из топ-10 мирового рейтинга. Австриец четырежды побеждал Роджера Федерера, включая финальный матч 2019 года на Мастерсе в Индиан-Уэллсе, четырежды переигрывал на грунте Рафаэля Надаля, дважды бил Новака Джоковича и по разу побеждал в поединках с Энди Марреем, Стэном Вавринкой и Александром Зверевым.

В текущем сезоне Доминик Тим помимо вышеупомянутого успеха в Индиан-Уэллсе стал победителем турнира АТР-500 в Барселоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, ATP, Новости тенниса, Доминик Тим.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
02 Руис затроллил Фьюри
03 Карпаты подписали экс-игрока Динамо
04 Зидан ответил на критику агента Бэйла
05 Арсенал согласовал трансфер полузащитника Реала
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь