Доминик Тим одержал 250-ю победу в карьере

Новости спорта: Доминик Тим отпраздновал юбилей на грунтовом турнире в Германии.

В матче первого раунда Hamburg European Open Тим в двух сетах (6:3, 7:6) за 1 час и 41 минуту обыграл уругвайца Пабло Куэваса. Эта победа стала для австрийца 250-й в карьере.

К 25 годам Тим выиграл 13 титулов уровня АТР и дважды доходил до финала на Ролан Гаррос, проиграв оба матча Рафаэлю Надалю.

На счету Тима 19 побед над теннисистами из топ-10 мирового рейтинга. Австриец четырежды побеждал Роджера Федерера, включая финальный матч 2019 года на Мастерсе в Индиан-Уэллсе, четырежды переигрывал на грунте Рафаэля Надаля, дважды бил Новака Джоковича и по разу побеждал в поединках с Энди Марреем, Стэном Вавринкой и Александром Зверевым.

В текущем сезоне Доминик Тим помимо вышеупомянутого успеха в Индиан-Уэллсе стал победителем турнира АТР-500 в Барселоне.