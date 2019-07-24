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На Итоговом турнире WTA разыграют рекордный призовой фонд

На Итоговом турнире WTA разыграют рекордный призовой фонд
13:27 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила финансовые детали Итогового турнира.

В октябре-ноябре 2019 года в Шэньчжэне лучшие теннисистки сезона на WTA Finals разыграют рекордные в истории турнира 14 миллионов долларов.

Победительница Итогового турнира заработает от 4,1 до 4,75 миллиона долларов в зависимости от количества побед на групповом раунде.

Для сравнения: действующая чемпионка Итогового турнира Элина Свитолина за прошлогодний триумф в Сингапуре получила чек на 2,95 миллиона в американской валюте.

По состоянию на конец июля в топ-8 Чемпионской гонки WTA входят Эшли Барти, Симона Халеп, Каролина Плишкова, Петра Квитова, Кики Бертенс, Наоми Осака, Белинда Бенчич и Йоханна Конта. Элина Свитолина идет на 10-й позиции с отставанием от восьмой строки в 157 очков.

Итоговый турнир-2019 пройдет с 29 октября по 3 ноября.

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