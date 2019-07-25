Калинина зачехлила ракетку на турнире в Юрмале

Новости спорта: Ангелина Калинина не смогла впервые в карьере выйти в четвертьфинал турнира WTA.

После сенсационной победы над третьей сеяной Катержиной Синяковой Калинина во втором раунде Baltic Open встречалась с румынкой Патрисией-Марией Тиг, которая на прошлой неделе остановилась в шаге от титула в Бухаресте.

У Калининой был шанс захватить контроль над игрой, но Ангелина после брейка в седьмом гейме провалила защиту своей подачи и не смогла уйти в отрыв. Румынка воспользовалась осечкой соперницы и на приеме с первого сет-бола повела в счете.

Во второй партии Калинина повела 2:0, затем Тиг выиграла четыре гейма подряд. При счете 2:4 украинка пошла в атаку и сделала обратный брейк. При счете 4:4 у Калининой был великолепный шанс вырвать победу во втором сете, однако Ангелина не реализовала три скрытых сет-бола. В следующем гейме Тиг на приеме заработала матч-бол и завершила поединок в свою пользу.

В Юрмале Ангелина Калинина заработала 30 очков в рейтинг WTA и 2742 евро призовых.

Юрмала. WTA International с призовым фондом $250,000. 2-й раунд

Ангелина Калинина (Украина) – Патрисия-Мария Тиг (Румыния) – 4:6, 4:6