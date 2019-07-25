Российской теннисистке не дали визу в США

Новости спорта: Бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова попала в неприятную ситуацию.

Кузнецова на следующей неделе должна была в Вашингтоне защищать прошлогоднюю победу на турнире WTA International, однако россиянка не сможет выступить в столице США из-за отсутствия американской визы.

"Друзья, ситуация с Американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение!", - написала Кузнецова в Instagram.

Кузнецова потеряет 280 рейтинговых очков, что будет стоить титулованной теннисистке около сотни позиций в мировом рейтинге. Сейчас двукратная чемпионка турниров Большого шлема является 108-й ракеткой мира.