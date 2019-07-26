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Джокович не сыграет на турнире ATP в Монреале

Джокович не сыграет на турнире ATP в Монреале
10:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Лидер мирового рейтинга не сыграет на турнире "Rogers Cup".

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович принял решение пропустить открытый чемпионат Канады по теннису, который в это году принимает мужчин в Монреале и пройдет с 5 по 11 августа.

«С сожалением сообщаю, что решил снятся с «Rogers Cup». При поддержке моей команды я решил дать своему телу больше времени для отдыха и восстановления, прежде чем снова вернуться к игре.

Я люблю Канаду и у меня там много друзей, которые всегда заставляют меня чувствовать себя как дома, и я с нетерпением жду возможности снова вернуться, чтобы выступить перед всеми вами в Монреале», – сообщил сербский теннисист.

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Отметим, что Джокович четыре раза выигрывал канадский Мастерс (Монреаль - 2, Торонто - 2).

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер снялся с турнира в Монреале, не сыграет там и Хуан Мартин дель Потро, который перенес операцию на колене.

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WTA, Новак Джокович, Теннис, Новости тенниса.
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