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Цуренко стартовала с уверенной победы на турнире WTA в США

Цуренко стартовала с уверенной победы на турнире WTA в США
08:03 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинская теннисистка отлично начала серию подготовительных турниров к US Open.

Третья ракетка Украины Леся Цуренко (№35 WTA) успешно стартовала на турнире международной серии в Вашингтоне.

В матче первого круга украинка в двух сетах обыграла китаянку Ван Яфань (№51 WTA).

Вашингтон. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Ван Яфань (Китай) – 6:3, 6:2

В первых геймах Леся немного нервничала, из-за чего было проиграно много очков. Китаянка едва было не взяла две свои первые подачи под ноль, но в третьем гейме Леся отыгралась с 0:40 и обозначила преимущество первым брейком. Далее теннисистки по разу обменялись взятием чужой подачи, сохранив общее лидерство украинки. В девятом гейме Цуренко сделала еще один брейк и довела партию до победы.

В целом, Ван Яфань не составила сегодня украинке полноценной конкуренции на корте. Китаянка не могла передавить ее за счет мощи, а в мастерстве уступала значительно. Небольшие шансы у Яфань появлялись только тогда, когда увеличивалась плотность ошибок Цуренко.

Второй сет стал продолжением доминации украинской теннисистки. После отдачи первого гейма, она сумела взять 17 из последующих 21 очка и повести в счете 4:1. Дожать китаянку не составляло труда, победа вышла очень уверенной.

Леся моментами показала очень качественный теннис, остается добавить стабильности и можно сражаться с более серьезными соперницами. Для старта было очень не дурно, но не забываем, что главная цель Цуренко в Северной Америке – защита прошлогоднего четвертьфинала US Open.

В следующем раунде Цуренко сыграет против Кори Гауфф (США) или Зарины Дияс (Казахстан).

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WTA, Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса.
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