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Белка выбежала на корт во время теннисного матча (Видео)

Белка выбежала на корт во время теннисного матча (Видео)
05:30 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Инцидент произошел в Вашингтоне во время поединка между россиянином Хачановым и французом Цонга

"Сэр, а где ваш билет?", – шутят пользователи соцсетей после того, как белка выбежала на корт во время матча второго круга теннисного турнира в Вашингтоне. Инцидент произошел во время поединка между россиянином Кареном Хачановым и французом Жо-Вильфридом Цонга, сообщается на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Инцидент произошел во время перерыва перед восьмым геймом второго сета при счете 5:2 в пользу россиянина. Белка ненадолго остановилась около Цонга, потом перемещалась между игроками, после чего Хачанов заметил животное и едва не подпрыгнул на стуле.

"Впоследствии она отправилась на трибуны, от вторжения белки на стадион, по всей видимости, никто не пострадал", – говорится в сообщении на сайте АТР.

Матч закончился поражением российского теннисиста со счетом 4:6, 6:2, 5:7. Призовой фонд турнира составляет около 1,9 миллиона долларов.

Отметим, что семь лет назад белка выбежала на корт во время турнира US Open. Теннисист готовился выполнить подачу, однако не смог сделать этого из-за появления животного.

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Теннис, ATP, Новости тенниса, Теннисный корт.
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