В Сербии откроют музей в честь Джоковича

Новости спорта: Сооружение будет красоваться в центре города.

В честь первой ракетки мира, Новака Джоковича, в столице Сербии - Белграде откроют музей. Об этом заявил отец теннисиста Срджан Джокович в интервью телеканалу РТС.

"Многие приезжие люди, особенно из стран Азии интересуются моим сыном. Поэтому, мы решили открыть музей в честь Новака.

Он будет открыть только в следующем году, потому что на это потребуется много времени", - заявил отец Джоковича.

Стоит отметить, что сам музей будет расположен на главной улице города, где находиться множество архитектурных сооружений.

Напомним, Джокович является победителем 6 турниров Большого шлема в одиночном разряде. Также, он стал победителем финала Уимблдона 2019.