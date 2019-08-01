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Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
07:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Элина Свитолина успешно стартовала на турнире в Сан-Хосе.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала выступление на хардовом турнире в Сан-Хосе с победы. Теннисистка обыграла соперницу из России Дарью Касаткину, для чего ей хватило двух сетов.

В первых геймах Касаткина неплохо себя показала, выиграв на старте 8 очков подряд, но вскоре быстро начала ошибаться. Еще какое-то время россиянка неплохо держалась, но в основном благодаря неудачам Свитолиной. К концу партии украинка продемонстрировала хороший отрыв, убедительно выиграв первый сет - 6:3.

Во втором сете, кажется, у Свитолиной не было шансов проиграть, как бы плохо у нее не шла игра. Наша теннисистка начала просто уничтожать Касаткину, продемонстрировав еще более уверенную победу во втором сете - 6:1.

Сан-Хосе. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:3, 6:1

Отметим, что все пять матчей против россиянки завершались победой Свитолиной.

В следующем круге Элина встретиться с Марией Саккари из Греции.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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