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Свитолина прокомментировала свою победу над Касаткиной

Свитолина прокомментировала свою победу над Касаткиной
08:58 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинка довольна стартом хардовой части сезона.

Украинка Элина Свитолина, занимающая седьмую строчку рейтинга WTA, прокомментировала свое выступление в первом хардовом матче сезона на турнире WTA Premier в Сан-Хосе, где украинка обыграла россиянку Дарью Касаткину (6:3, 6:1).

Слова теннисистки приводит пресс-служба соревнований.

«Думаю, что я отыграла довольно качественный матч, как для первого матча на харде. Мы вернулись на хард, и я в предвкушении от всех предстоящих матчей здесь и вообще на протяжении всего этого этапа в сезоне.

Сегодня я просто старалась бороться за каждое очко. Я не особо думала о том, что происходит на другой части корта. Касаткина очень опасный игрок, у нее хорошо работают руки, она всегда показывает борьбу. Мне приходилось на самом деле бороться за каждое очко, в конце я просто отыграла более стабильно».

В четвертьфинале турнира в США украинка встретиться с соперницей по третьему кругу Wimbledon Марией Саккари.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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