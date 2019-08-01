Свитолина прокомментировала свою победу над Касаткиной

Новости спорта: Украинка довольна стартом хардовой части сезона.

Украинка Элина Свитолина, занимающая седьмую строчку рейтинга WTA, прокомментировала свое выступление в первом хардовом матче сезона на турнире WTA Premier в Сан-Хосе, где украинка обыграла россиянку Дарью Касаткину (6:3, 6:1).

Слова теннисистки приводит пресс-служба соревнований.

«Думаю, что я отыграла довольно качественный матч, как для первого матча на харде. Мы вернулись на хард, и я в предвкушении от всех предстоящих матчей здесь и вообще на протяжении всего этого этапа в сезоне.

Сегодня я просто старалась бороться за каждое очко. Я не особо думала о том, что происходит на другой части корта. Касаткина очень опасный игрок, у нее хорошо работают руки, она всегда показывает борьбу. Мне приходилось на самом деле бороться за каждое очко, в конце я просто отыграла более стабильно».

В четвертьфинале турнира в США украинка встретиться с соперницей по третьему кругу Wimbledon Марией Саккари.