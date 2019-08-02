Цуренко неожиданно уступила на старте турнира в Вашингтоне

Новости спорта: Леся Цуренко не смогла пробиться в четвертьфинал хардового турнира серии WTA International в Вашингтоне.

35-я ракетка мира Леся Цуренко не смогла пробиться в четвертьфинал хардового турнира серии WTA International в Вашингтоне, во втором круге уступив представительнице Казахстана Зарине Дияс, занимающей 84-е место в мировом рейтинге, со счетом 4:6, 4:6.

В первой партии Цуренко при счете 1:5 выиграла три гейма подряд, но сравнять его не смогла. Во второй партии украинка повела 2:0, но сразу же дала сопернице отыграться, а подавая при счете 4:5 позволила сопернице сделать брейк и выиграть матч.

Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За это время Дияс не сделала ни одного эйса, реализовала пять из 11-ти брейк-поинтов и допустила одну двойную ошибку. На счету Цуренко, посеянной на турнире под пятым номером, одна подача навылет, три брейка и пять ошибок при вводе мяча в игру.

Счет личных встреч между теннисистками стал 3:2 в пользу Дияс.

В четвертьфинале турнира в Вашингтоне Дияс сыграет против Камилы Джорджи, а Цуренко на следующей неделе выступит на соревнованиях Premier 5 в Торонто.