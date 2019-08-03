Свитолина упустила победу над Саккари на турнире в Сан-Хосе

Новости спорта: Украинка Элина Свитолина вела в матче 6:1, 5:2, но не сумела довести поединок до победы.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления на хардовом Премьере в Сан-Хосе.

В матче 1/4 финала 24-летняя украинка в трех сетах проиграла Марии Саккари из Греции 6:1, 6:7(3), 3:6.

Отметим, что во втором сете Свитолина вела 5:2, при счете 5:3 имела три матчбола, а при счете 5:4 — еще один, но не смогла завершить игру в свою пользу.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Свитолина подала навылет 1 раз, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15.

Отметим, что Элина по итогам турнира в Сан-Хосе сохранит седьмую позицию в мировом рейтинге, а также поднимется на девятое место в Чемпионской гонке.