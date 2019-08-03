Четыре украинских теннисистки сыграют на турнире в Торонто

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, посеянная под шестым номером, начнет турнир со второго круга, сыграв против победительницы матча Даниэль Коллинс - Катерина Синякова.
Даяна Ястремская дебютирует в основной сетке турнира в Торонто поединком против британки Йоханны Конты, посеяной на турнире под 13-м номером.
Третья ракетка Украины Леся Цуренко на старте соревнований сразится с Анастасией Севастовой из Латвии, получившей девятый номер посева.
Еще одна украинка Катерина Козлова начнет свои выступления в квалификации. В первом раунде украинка встретится с Сачией Викери из США
Турнир в Торонто пройдет с 5 по 11 августа. Матчи квалификации стартуют в субботу.