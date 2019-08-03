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Суббота, 03.08.2019
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Четыре украинских теннисистки сыграют на турнире в Торонто

Четыре украинских теннисистки сыграют на турнире в Торонто
13:47 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: На ближайшем хардовом крупном турнире серии Премьер 5 в Торонто в одиночном разряде выступят четыре украинские теннисистки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, посеянная под шестым номером, начнет турнир со второго круга, сыграв против победительницы матча Даниэль Коллинс - Катерина Синякова.

Даяна Ястремская дебютирует в основной сетке турнира в Торонто поединком против британки Йоханны Конты, посеяной на турнире под 13-м номером.

Третья ракетка Украины Леся Цуренко на старте соревнований сразится с Анастасией Севастовой из Латвии, получившей девятый номер посева.

Еще одна украинка Катерина Козлова начнет свои выступления в квалификации. В первом раунде украинка встретится с Сачией Викери из США

Турнир в Торонто пройдет с 5 по 11 августа. Матчи квалификации стартуют в субботу.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса, Катерина Козлова, Даяна Ястремская.
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