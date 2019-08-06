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Кирьос стал чемпионом крупного турнира ATP в Вашингтоне

Кирьос стал чемпионом крупного турнира ATP в Вашингтоне
00:55 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта: В финале скандальный австралиец разобрался с россиянином Даниилом Медведевым.

Судьба титула на Washington Open решилась на двух тайбрейках – в ключевом гейме первого сета Кирьос отыгрался со счета 2:5, а на тайбрейке второго сета взял два очка на приеме и подал эйс на своем первом и единственном матч-боле.

Кирьос на пути к шестому титулу в карьере и второму в сезоне обыграл двух теннисистов из топ-10 – Стефаноса Циципаса и Даниила Медведева.

Победа в Вашингтоне принесла Нику Кирьосу 365 тысяч долларов призовых и 600 очков в рейтинг АТР, что позволило ему вернуться в топ-30.

Вашингтон. АТР-500 с призовым фондом $2,046,340. Финал

Ник Кирьос (Австралия) – Даниил Медведев (Россия, 3) – 7:6, 7:6

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Теннис, ATP, Новости тенниса, Ник Кирьос.
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