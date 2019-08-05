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Даяна Ястремская с победы стартовала на турнире в Торонто

Даяна Ястремская с победы стартовала на турнире в Торонто
20:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Даяна Ястремская стартовала на престижном турнире в Торонто c победы над британкой Йоханной Контой.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская стартовала на престижном турнире серии Премьер 5 в Торонто c победы над 14-й ракеткой мира британкой Йоханной Контой.

В матче первого круга 19-летняя украинка за 1 час и 20 минут обыграла Конту в двух сетах 6:3, 6:2.

В начале первого сета Ястремская проиграла на своей подаче и уступала 1:2, после чего выиграла 5 из следующих 6 геймов.

Во второй партии Даяна соперницы по два раза взяли свои подачи, причем украинка отыграла два брейкпоинта, а после этого со счета 2:2 Ястремская выиграла 4 гейма подряд. Поединок она завершила с пятого матчбола на своей подаче.

Во втором круге Ястремская сыграет против победителя матча Виктории Азаренко (№39 WTA) и Камилы Джорджи (№52 WTA).

Козлова не смогла пробиться в основную сетку турнира в Торонто

Напомним, на турнире в Торонто Элина Свитолина стартует со второго круга, Леся Цуренко проведет свой матч первого круга во вторник, а Катерина Козлова не сумела пройти квалификацию.

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Теннис, Новости тенниса, Йоханна Конта, Даяна Ястремская.
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