Скачать
Среда, 07.08.2019
Динамо проиграло Брюгге в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Динамо проиграло Брюгге в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Названа дата дебюта Усика в хэвивейте
Названа дата дебюта Усика в хэвивейте
Официально: Дерби объявил о подписании Уэйна Руни
Официально: Дерби объявил о подписании Уэйна Руни
Топ-10 самых дорогих покупок клубами АПЛ за лето 2019
Топ-10 самых дорогих покупок клубами АПЛ за лето 2019

Элина Свитолина попала в Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Элина Свитолина попала в Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира
04:55 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes.

Американский деловой журнал Forbes опубликовал список спортсменок, которые больше всех заработали за последние 12 месяцев.

В топ-10 попали только теннисистки, к примеру, самая известная футболистка мира Алекс Морган расположилась только на 12-й позиции (5,8 млн долларов).

Отметим, что девятое место заняла украинка Элина Свитолина. За временной промежуток с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го она заработала 6,1 миллиона долларов (4,6 призовые плюс 1,5 реклама).

Первая десятка выглядит так:

1. Серена Уильямс (США) - $29,2 млн (4,2+25)

2. Наоми Осака (Япония) - $24,3 млн (8,3+16)

3. Анжелик Кербер (Германия) - $11,8 млн (5,3+6,5)

4. Симона Халеп (Румыния) – $10,2 млн (6,2+4)

5. Слоан Стивенс (США) - $9,6 млн (4,1+5,5)

6. Каролин Возняцки (Дания) - $7,5 (3,5+4)

7. Мария Шарапова (Россия) - $7 млн (1+6)

8. Каролина Плишкова (Чехия) - $6,3 млн (4,6+1,7)

9. Элина Свитолина (Украина) – $6,1 млн (4,6+1,5)

10. Гарбинье Мугуруса (Испания) - $5,9 млн (0,9+5)

10. Винус Уильямс (США) - $5,9 млн (2,4+3,5)

Федерер установил новый рекорд мирового тенниса

Отметим, что в конце прошлого сезона Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA, получив самые большие призовые в карьере $2,36 млн долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серена Уильямс, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Симона Халеп, Наоми Осака.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Брюгге 1:0 Динамо: события матча
02 Топ-10 самых дорогих покупок клубами АПЛ за лето 2019
03 Брюгге - Динамо: стартовые составы команд
04 Переход Коутиньо в Арсенал сорвался, хавбек может перебраться в Тоттенхэм
05 Манчестер Юнайтед отклонил очередное предложение Интера по Ромелу Лукаку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь