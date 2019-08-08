Свитолина пробилась в третий круг турнира WTA в Торонто

Новости спорта:За выход в четвертьфинал турнира Свитолина сыграет с Белиндой Бенчич.

Первая "ракетка" Украины 24-летняя Элина Свитолина вышла в третий круг представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 - Rogers Cup - в Торонто (Канада) с призовым фондом $2,83 млн.

Во втором раунде соревнований посеянная под 6-м номером Свитолина за 2 часа обыграла 23-летнюю чешку Катерину Синякову (№41 рейтинга WTA) - 6:3, 3:6, 6:3.

Соперницы в третий раз сошлись в очном противостоянии. Все поединки завершились победой украинской теннисистки.

За выход в четвертьфинал турнира Свитолина сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии (11-й номер "посева"), которая одержала волевую победу над немкой Юлией Гергес - 5:7, 6:3, 6:4.

Rogers Cup в Торонто пройдет до 11 августа.