Свитолина пробилась в четвертьфинал в Торонто

Новости спорта:Элина третий год подряд выступит в 1/4 финала на канадских кортах.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сумела пробиться в четвертьфинал на турнире Rogers Cup серии Премьер 5 в Торонто.

В матче третьего круга украинка в двух сетах обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии – 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте полтора часа чистого времени, но в первом сете матч дважды останавливался – сперва из-за повреждения лодыжки у Свитолиной, а потом на полтора часа из-за дождя. Но это лишь помогло Элина восстановиться.

Свитолина реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов, тогда как Бенчич только три из шести. При счете 5:2 во втором сете у Элины был тройной матчбол, но она его не реализовала. Со второй попытки Свитолина все же успешно подала на победу, реализовав свой пятый матчбол.

Украинка третий год подряд выступит в четвертьфинале Премьера-5 в Канаде, где ее соперницей будет американка София Кенин. Она на пути в четвертьфинал в Торонто остановила вторую ракетку Украины Даяну Ястремскую.