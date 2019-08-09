Скачать
Пятница, 09.08.2019
ЦСКА София - Заря: обзор матча Лиги Европы (Видео)
ЦСКА София - Заря: обзор матча Лиги Европы (Видео)
УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков в Лиге чемпионов 2018/19
УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков в Лиге чемпионов 2018/19
Появилась ориентировочная дата боя Деревянченко с суперзвездой бокса
Появилась ориентировочная дата боя Деревянченко с суперзвездой бокса
13-летний украинец завоевал серебро на чемпионате Европы по прыжкам в воду
13-летний украинец завоевал серебро на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Свитолина пробилась в четвертьфинал в Торонто

Свитолина пробилась в четвертьфинал в Торонто
08:14 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Элина третий год подряд выступит в 1/4 финала на канадских кортах.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сумела пробиться в четвертьфинал на турнире Rogers Cup серии Премьер 5 в Торонто.

В матче третьего круга украинка в двух сетах обыграла Белинду Бенчич из Швейцарии – 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте полтора часа чистого времени, но в первом сете матч дважды останавливался – сперва из-за повреждения лодыжки у Свитолиной, а потом на полтора часа из-за дождя. Но это лишь помогло Элина восстановиться.

Свитолина реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов, тогда как Бенчич только три из шести. При счете 5:2 во втором сете у Элины был тройной матчбол, но она его не реализовала. Со второй попытки Свитолина все же успешно подала на победу, реализовав свой пятый матчбол.

Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Торонто

Украинка третий год подряд выступит в четвертьфинале Премьера-5 в Канаде, где ее соперницей будет американка София Кенин. Она на пути в четвертьфинал в Торонто остановила вторую ракетку Украины Даяну Ястремскую.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Белинда Бенчич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ЦСКА (София) 1:1 Заря: события матча
02 Гармаш: Срна - самый неприятный футболист, против которого я играл
03 Заря и ЦСКА (София) победителя не выявили
04 Лига Европы: Мариуполь сыграл вничью с АЗ Алкмаар в Одессе
05 СМИ: Бешикташ достиг договоренности с Шальке по трансферу Коноплянки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь