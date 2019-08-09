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Свитолина прокомментировала победу над Бенчич в Торонто

Свитолина прокомментировала победу над Бенчич в Торонто
09:25 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Украинка готова продолжать выступления на турнире в Канаде.

Украинская теннисистка Элина Свитолина после выхода в четвертьфинал турнира WTA Premier 5 в Торонто прокомментировала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич в третьем раунде. По ее словам, несмотря на оказанную медпомощь из-за боли в лодыжке, все обошлось и травмы нет.

«Было много всего. Мне пришлось прервать игру, ведь лодыжка могла опухнуть. Но в итоге я счастлива, что с ней все хорошо и это не так, я чувствую себя лучше. Завтра она может болеть, но медики WTA делают все возможное и я благодарна им, они хорошо справляются», — цитирует Свитолину Rogerscup.com.

«В теннисе важно приспособиться и мне удалось это сделать. Теперь необходимо подстроиться под следующий матч, важно подойти к нему во всей готовности».

Свитолиной оказали помощь врачи по ходу вчерашней игры с Бенчич в первом сете при счете 4:2, но она успешно продолжила матч.

В 1/4 финала Элина сыграет против Софии Кенин из США. Американка вчера в Торонто обыграла еще одну представительницу Украины Даяну Ястремскую.

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Элина Свитолина.
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