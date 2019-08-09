Свитолина: С Кенин будет тяжелая битва

Новости спорта:Элина Свитолина комментирует свой успех на турнире в Торонто.

Накануне первая ракетка Украины в 1/8 финала обыграла Белинду Бенчич (6:2, 6:4) и вышла на американку Софию Кенин, которая неожиданно легко прошла Даяну Ястремскую (6:2, 6:2) и сорвала дерби Украины на Rogers Cup.

"Мне кажется, что в прошлых матчах мне немного не везло на матч-болах. Нужно какое-то время, чтобы довести матч до победы. Думаю, что в концовке Белинда отыграла невероятно. Она действовала решительно и все мячи попадали в корт. Я довольна, что смогла сохранить положительный настрой в конце и выиграть.

С моей лодыжкой сейчас все хорошо. Я не знала, как повлияет пауза, опухнет она за это время или нет. Но все было нормально, мне даже стало лучше за это время. Конечно, завтра будет немного болеть. Мне нужно было к этому приспособиться. Теннис – та игра, в которой ты должен приспосабливаться, и мне это удалось сделать. Теперь мне важно быть готовой к следующему матчу.

Если говорить о четвертьфинале, то с Софией Кенин я играла в Индиан-Уэллс и тогда я не особо знала, как она играет. Сейчас можно посмотреть много матчей с ее участием, потому что она много выигрывает и показывает отличный теннис. Это будет еще одна тяжелая битва", - отметила украинка.

В случае победы над Кенин Элина Свитолина в полуфинале Торонто сыграет с Каролиной Плишковой или Бьянкой Андрееску.