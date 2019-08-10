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Суббота, 10.08.2019
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Украинские теннисистки узнали имена соперниц на турнире в Цинциннати

Украинские теннисистки узнали имена соперниц на турнире в Цинциннати
14:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:На теннисном турнире Western&Southern Open в Цинциннати (США) с призовым фондом 2 млн 944 тыс 485 долл состоялась жеребьевка основной сетки соревнований.

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина посеяна на турнире под 7 номером и вступит в борьбу со второго раунда. Eе оппонентка определится в поединке между американкой Кэтрин Макналли и бельгийкой Элизе Мертенс.

Даяна Ястремская на старте померяется силами с экс-первой теннисисткой мира Каролин Возняцки из Дании.

Леся Цуренко, пропустившая соревнования в Торонто из-за травмы, в первом раунде сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.

Еще одна представительница Украины - Екатерина Колзлова начнет борьбу в Цинциннати с квалификации. В первом раунде соперницей украинки будут польская теннисистка Ига Свентек.

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Элина Свитолина, Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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