Украинские теннисистки узнали имена соперниц на турнире в Цинциннати

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина посеяна на турнире под 7 номером и вступит в борьбу со второго раунда. Eе оппонентка определится в поединке между американкой Кэтрин Макналли и бельгийкой Элизе Мертенс.
Даяна Ястремская на старте померяется силами с экс-первой теннисисткой мира Каролин Возняцки из Дании.
Леся Цуренко, пропустившая соревнования в Торонто из-за травмы, в первом раунде сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.
Еще одна представительница Украины - Екатерина Колзлова начнет борьбу в Цинциннати с квалификации. В первом раунде соперницей украинки будут польская теннисистка Ига Свентек.