Украинские теннисистки узнали имена соперниц на турнире в Цинциннати

Новости спорта:На теннисном турнире Western&Southern Open в Цинциннати (США) с призовым фондом 2 млн 944 тыс 485 долл состоялась жеребьевка основной сетки соревнований.

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина посеяна на турнире под 7 номером и вступит в борьбу со второго раунда. Eе оппонентка определится в поединке между американкой Кэтрин Макналли и бельгийкой Элизе Мертенс.

Даяна Ястремская на старте померяется силами с экс-первой теннисисткой мира Каролин Возняцки из Дании.

Леся Цуренко, пропустившая соревнования в Торонто из-за травмы, в первом раунде сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.

Еще одна представительница Украины - Екатерина Колзлова начнет борьбу в Цинциннати с квалификации. В первом раунде соперницей украинки будут польская теннисистка Ига Свентек.