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Суббота, 10.08.2019
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Надаль победил Фоньини на пути в полуфинал "Мастерса" в Монреале

Надаль победил Фоньини на пути в полуфинал "Мастерса" в Монреале
15:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Испанец Рафаэль Надаль, действующий чемпион канадского «Мастерса», пробился в полуфинал этих соревнований.

На четвертьфинальной стадии первый сеяный одержал волевую победу над итальянцем Фабио Фоньини (7) — 2:6, 6:1, 6:2. Ранее в этом сезоне Фабио обыграл Рафаэля в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло — 6:4, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 51 минуту. Надаль выполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. У Фоньини 4 подачи навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

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Следующим соперником Рафаэля станет либо его соотечественник Роберто Баутиста-Агут, либо француз Гаэль Монфис. Во втором полуфинале состоится российское дерби между Кареном Хачановым и Даниилом Медведевым.

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АТР, Рафаэль Надаль, Теннис, Монреаль.
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