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Надаль завоевал титул турнира ATP в Монреале

Надаль завоевал титул турнира ATP в Монреале
07:33 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Трофей добытый в Монреале стал для Надаля третьим в сезоне.

Сегодня состоялся финал в мужской сетке турнира в Монреале — испанец Рафаэль Надаль встречался с россиянином Даниилом Медведевым. Для победы второй ракетке мира понадобилось всего два сета, в которых Медведев взял лишь три гейма.

Игра длилась 1 час и 10 минут. В первой партии Надаль очень уверенно действовал на своей подаче, а реализованный брейк в четвертом гейме предрешил ее исход — Рафа выиграл с итоговым счетом 6:3.

Второй сет испанец провел еще более уверенно — в самом дебюте он повел с двумя брейками, после чего абсолютно на классе довел дело до победного конца, сумев выиграть партию под ноль.

Трофей добытый в Монреале стал для Надаля третьим в сезоне — ранее он триумфовал на своем излюбленном Ролан Гаррос, а также выиграл турнир в Риме.

Победу в женской сетке в Монреале добыла 19-летняя румынка Бьянка Андрееску, которая в финале на отказе одолела Серену Уильямс.

ATP. Монреаль. Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Даниил Медведев (Россия, 9) 2:0 (6:3, 6:0)

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Рафаэль Надаль, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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