Ястремская переиграла бывшую первую ракетку мира в Цинциннати

Новости спорта:Вторая ракетка Украины справилась с Возняцки за два сета.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стартовала на чемпионате Премьер 5 в Цинциннати с победы.

В первом же поединке 32-й номер мирового рейтинга обыграла экс-первую ракетку мира - датчанку Каролин Возняцки (ныне она занимает 19-е место).

Цинциннати. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Возняцки (Дании) – 6:4, 6:4

Во втором круге 19-летней украинке предстоит сыграть против Светланы Кузнецовой.

Отметим, что для попадания в посев Открытого чемпионата США, Ястремской необходимо побеждать как минимум еще в одном матче.