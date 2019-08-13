Ястремская переиграла бывшую первую ракетку мира в Цинциннати

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стартовала на чемпионате Премьер 5 в Цинциннати с победы.
В первом же поединке 32-й номер мирового рейтинга обыграла экс-первую ракетку мира - датчанку Каролин Возняцки (ныне она занимает 19-е место).
Цинциннати. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Каролин Возняцки (Дании) – 6:4, 6:4
Во втором круге 19-летней украинке предстоит сыграть против Светланы Кузнецовой.
Отметим, что для попадания в посев Открытого чемпионата США, Ястремской необходимо побеждать как минимум еще в одном матче.