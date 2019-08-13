Маррей пропустит US Open

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей заявил после матча с Ришаром Гаске, что не примет участие в одиночном турнире US Open.
Британец провел первый матч в «одиночках» спустя полгода. Британского теннисиста цитирует официальный сайт ATP.
«Мне бы не хотелось брать wild card, поскольку я не знаю, как будет дальше реагировать мой организм. Во время матча с Гаске я чувствовал тяжесть в ногах, так что мне еще есть над чем работать. Мне не хватает игровой практики. Проблемы не улетучатся за пару недель, нужно отдавать себе в этом отчет».
Ранее Маррей планировал выступить на Открытом чемпионате США.