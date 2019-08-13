Надаль рассказал о некоторых проблемах в теннисе

Новости спорта:Рафаэль Надаль рассказал, что в теннисе существует проблема, когда команда игрока боится говорить ему правду, чтобы не остаться без работы.

Победитель 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, двукратный олимпийский чемпион, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что в теннисе существует проблема, когда команда игрока боится говорить ему правду, чтобы не остаться без работы.

«В теннисе есть проблема, заключающаяся в том, что обычно игрок платит тренеру, физиотерапевту, команде. Иногда это создает атмосферу, в которой люди, окружающие тебя, боятся говорить реальные вещи. Игрок должен дать им уверенность, что они могут сказать вам о реальном положении вещей, а не то, что вы хотите услышать.

На мой взгляд, сложно построить эти отношения за короткий промежуток времени. Если у вас одна и та же команда в течение длительного времени, конечно, они знают, что их работе ничто не угрожает и не будут вам врать", — приводит слова Надаля Tennis World USA.

После рекордной 35-й победы на турнире серии «Мастерс» в Монреале Надаль снялся с «Мастерса» в Цинциннати.