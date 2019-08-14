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Цинциннати: Джокович обыграл во 2-м раунде Сэма Куэрри

Цинциннати: Джокович обыграл во 2-м раунде Сэма Куэрри
08:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Джокович без проблем разобрался с Куэрри во 2-м раунде турнира в Цинциннати.

Действующий чемпион турнира в Цинциннати Новак Джокович обыграл во втором раунде турнира Сэма Куэрри в двух сетах. Встреча проходила на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер» и завершилась со счётом 7:5, 6:1.

В активе серба 15 эйсов, 4 из 7 реализованных брейк-пойнтов, 13 выигранных геймов, 5 из которых подряд.

В третьем круге Джокович 15 августа встретится с победителем матча Пабло Карреньо-Буста — Джон Иснер. Турнир в Цинциннати завершится 18 августа.

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32-летний Джокович является первой ракеткой мира. Серб — победитель 16 турниров «Большого шлема», первый теннисист в истории Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира «Большого шлема», но и все девять турниров АТР серии «Мастерс».

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АТР, Новак Джокович, Теннис, Цинциннати, Новости спорта, Новости тенниса.
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