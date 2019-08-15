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Свитолина впервые с марта вернется в топ-5 рейтинга WTA

Свитолина впервые с марта вернется в топ-5 рейтинга WTA
10:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Элина Свитолина улучшит свои позиции в обновленном мировом рейтинге.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернется в первую пятерку рейтинга WTA после турнира в Цинциннати.

Элина на старте турнира обыграла бельгийку Элизе Мертенс, но в первую очередь прогресс Свитолиной связан с неудачами конкуренток. Турнир покинули Кики Бертенс (действующая чемпионка) и Петра Квитова (прошлогодняя полуфиналистка), которые не сумели защитить свои прошлогодние очки, из-за чего опустятся в рейтинге ниже Свитолиной.

Сама Элина еще может подняться на четвертое место, но для этого в Цинциннати нужно выступить лучше, чем Симона Халеп.

В последний раз Свитолина находилась в топ-5 рейтинга WTA в марте, когда вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. Эту неделю украинка начала на седьмом месте в рейтинге.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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