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Костюк рассказал, почему пропустит US Open

Костюк рассказал, почему пропустит US Open
04:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:17-летняя талантливая украинская теннисистка Марта Костюк назвала причину, по которой она не сыграет на Открытом чемпионате США.

"К сожалению, я повредила спину во время выступления на World Team Tennis, так что мне придется пропустить Открытый чемпионат США в этом году.

Несколько дней назад я начала тренироваться и больше боли не чувствую, но у меня недостаточно времени, чтобы быть готовой к этому турниру. Жаль, поскольку Нью-Йорк - это один из моих любимых городов, мне нравится там играть. Надеюсь, что вернусь в следующем году и выступлю в основной сетке", - заявила Марта.

В настоящее время Костюк занимает 198-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинка Костюк не сыграет на US Open-2019

Напомним, Открытый чемпионат США по теннису (US Open) является одним из четырех турниров Grand Slam. US Open-2019 пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке. В квалификации американского "мейджора" в нынешнем году выступят украинские теннисистки Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Марта Костюк.
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