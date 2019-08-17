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Украинская теннисистка Козлова выступит на турнире в Бронксе

Украинская теннисистка Козлова выступит на турнире в Бронксе
16:18 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:В первом круге украинка сыграет против Корне из Франции.

73-я ракетка мира Катерина Козлова сыграет в основной сетке турнира в Бронксе, Нью-Йорк, США. В первом круге соревнований украинская теннисистка встретится с Ализе Корне из Франции, занимающей 60-е место в мировом рейтинге.

Единственная встреча между этими теннисистками состоялась в 2015 году на турнире в Гонконге, тогда победила француженка.

Ранее во второй круг квалификации турнира в Бронксе пробилась украинка Надежда Киченок. Людмила Киченок не смогла преодолеть первый раунд отбора, взяв только один гейм в матче против россиянки Анастасии Потаповой.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Катерина Козлова.
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