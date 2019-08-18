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Мэдисон Кис: Кузнецова демонстрирует необычный теннис

Мэдисон Кис: Кузнецова демонстрирует необычный теннис
14:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Американка Мэдисон Кис прокомментировала предстоящий финальный матч турнира в Цинциннати против российской теннисистки Светланы Кузнецовой.

Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на турнире в Цинциннати (США) под 16-м номером, поделилась ожиданиями от предстоящего финального матча с россиянкой Светланой Кузнецовой.

«Очевидно, что Светлана играет хорошо. Я почти ничего не видела из её игр на этом турнире, но раз она дошла до этой стадии, то она, очевидно, играет в какой-то действительно хороший теннис.

С ней очень интересно встретиться, потому что её теннис является необычным для тура. Знаете, она придаёт мячу немного большее вращение, она любит резать. В её игре много разнообразия. Мне определённо придётся следить за этим», — приводит слова американки официальный сайт WTA.

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Финальный матч турнира в Цинциннати состоится сегодня, 18 августа. Начало – в 21:00.

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Теннис, Светлана Кузнецова, Новости тенниса, Мэдисон Кис.
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