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Цинциннати: в финале сыграют Кис - Кузнецова

Цинциннати: в финале сыграют Кис - Кузнецова
21:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Кис стала соперницей Кузнецовой в финале турнира в Цинциннати.

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в финал турнира категории Premier в Цинциннати. В полуфинале 16-я сеяная Кис нанесла поражение соотечественнице Софье Кенин со счётом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Кис 14 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Кенин подала 1 эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта.

Кис сравняла счёт в личном противостоянии с Кенин в официальных матчах – 1-1.

За титул турнира в Цинциннати Кис сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой, получившей «уайлд-кард» от организаторов.

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Для Кузнецовой это будет первый финал за год после победы в 2018 году на соревнованиях в Вашингтоне. Кис в 2019 году побеждала на турнире в Чарльстоне.

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АТР, Теннис, Цинциннати, Новости спорта, Мэдисон Кис.
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