Скачать
Понедельник, 19.08.2019
Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ
Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Все тренеры Динамо после Лобановского
Все тренеры Динамо после Лобановского

Новак Джокович: Уже не дождусь начала US Open

Новак Джокович: Уже не дождусь начала US Open
00:52 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта:Сербский теннисист прокомментировал свой вылет из Цинциннати.

Первая ракетка планеты, серб Новак Джокович прокомментировал поражение в полуфинале турнира в Цинциннати (США) от российского теннисиста Даниила Медведева (АТР №8) и поделился ожиданиями от Открытого чемпионата США.

"Думаю, что я провел действительно хороший матч. Возможно, в третьем сете я мог сыграть получше. Когда кто-то подает вторую подачу со скоростью 128 миль в час и не допускает слишком много двойных ошибок, играет каждый удар, то нужно просто снять шляпу и поздравить его.

У меня были шансы сделать брейк во второй партии, я был в одном шаге от того, чтобы завершить матч в двух сетах, что поделаешь ... Медведев сыграл невероятно со счета 4-3, я не очень мог что-то еще сделать. Я пытался вернуть мяч на приеме. И когда моя ракетка была на мяче, то я брал подачу, однако, в тех случаях, когда он так мощно подает на втором мяче и делает это постоянно, к такому ты не можешь быть готов. С середины и до конца матча он допустил всего две двойные ошибки за Бог его знает, сколько подач.

Джокович сенсационно проиграл Медведеву в Цинциннати (Видео)

Думаю, он однозначно улучшил свою игру с нашего матча на Australian Open. Учитывая его последние результаты, Медведев явно может быть среди фаворитов на предстоящем US Open. Я могу поехать в Нью-Йорк с хорошим настроением, да, я проиграл, но я вижу больше положительных моментов в своей игре. Мне нравятся условия на центральном корте. Я буду бороться за титул, как и другие, мне нравятся мои шансы. Я чувствую себя хорошо и уже в предвкушении от турнира", - сказал Новак.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Новак Джокович, Теннис, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие моменты всего турнира UFC 241 (Видео)
02 Джокович сенсационно проиграл Медведеву в Цинциннати (Видео)
03 Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ
04 Карпаты одержали первую победу в новом сезоне (Видео)
05 Шахтер вышел на поединок против Львова в особенной форме (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь