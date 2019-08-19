Новак Джокович: Уже не дождусь начала US Open

Новости спорта:Сербский теннисист прокомментировал свой вылет из Цинциннати.

Первая ракетка планеты, серб Новак Джокович прокомментировал поражение в полуфинале турнира в Цинциннати (США) от российского теннисиста Даниила Медведева (АТР №8) и поделился ожиданиями от Открытого чемпионата США.

"Думаю, что я провел действительно хороший матч. Возможно, в третьем сете я мог сыграть получше. Когда кто-то подает вторую подачу со скоростью 128 миль в час и не допускает слишком много двойных ошибок, играет каждый удар, то нужно просто снять шляпу и поздравить его.

У меня были шансы сделать брейк во второй партии, я был в одном шаге от того, чтобы завершить матч в двух сетах, что поделаешь ... Медведев сыграл невероятно со счета 4-3, я не очень мог что-то еще сделать. Я пытался вернуть мяч на приеме. И когда моя ракетка была на мяче, то я брал подачу, однако, в тех случаях, когда он так мощно подает на втором мяче и делает это постоянно, к такому ты не можешь быть готов. С середины и до конца матча он допустил всего две двойные ошибки за Бог его знает, сколько подач.

Думаю, он однозначно улучшил свою игру с нашего матча на Australian Open. Учитывая его последние результаты, Медведев явно может быть среди фаворитов на предстоящем US Open. Я могу поехать в Нью-Йорк с хорошим настроением, да, я проиграл, но я вижу больше положительных моментов в своей игре. Мне нравятся условия на центральном корте. Я буду бороться за титул, как и другие, мне нравятся мои шансы. Я чувствую себя хорошо и уже в предвкушении от турнира", - сказал Новак.