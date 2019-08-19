Киз стала победительницей турнира WTA в Цинциннати

Новости спорта:Мэдисон Киз – чемпионка домашнего турнира Premier 5 в Цинциннати.

Киз в Цинциннати обыграла трех бывших первых ракетой мира, а в финале после двух часов борьбы остановила опытную россиянку Светлану Кузнецову, которая попала на турнир по wild card.

В каждом сете Киз при счете 4:5 делала обратный брейк. В первой партии американка добила Кузнецову серией из четырех выигранных геймов, а во втором сете поставила точку на тайбрейке.

Киз стала третьей американской чемпионкой Western & Southern Open с 2003 года после Линдсей Дэвенпорт и Серены Уильямс.

Титул в Цинциннати стал для Киз пятым и крупнейшим в карьере. Ранее американка проиграла два финала на соревнованиях категории Premier 5, а также в 2017 году уступила Слоан Стивенс в финале US Open.

Мэдисон Киз за победу в Цинциннати заработала 544 тысячи долларов призовых и 900 очков в рейтинг WTA, что позволило ей вернуться в топ-10.

Цинциннати. Premier 5 с призовым фондом $2,944,486. Финал

Светлана Кузнецова (Россия) – Мэдисон Киз (США, 16) – 5:7, 6:7