Джокович: У меня неплохие шансы выиграть US Open

Новости спорта:Серб Новак Джокович оценил свои шансы на победу на Открытом чемпионате США.

Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий первое место в мировом рейтинге, отметил, что у него есть все шансы выиграть четвертый в карьере Открытый чемпионат США.

"Я собираюсь провести отличную тренировочную неделю в Нью-Йорке, чтобы подготовиться к US Open. Мне нравится выступать в тех условиях и выходить на центральный корт.

Конечно, я буду биться за кубок, как и все остальные. Мне кажется, у меня неплохие шансы. Я ощущаю себя отлично и уже не могу дождаться начала", - отмечает серб в комментарии Tennishead.

Ранее Маррей отметил, что не задумывается о титулах.