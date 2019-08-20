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Джокович: У меня неплохие шансы выиграть US Open

Джокович: У меня неплохие шансы выиграть US Open
03:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Серб Новак Джокович оценил свои шансы на победу на Открытом чемпионате США.

Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий первое место в мировом рейтинге, отметил, что у него есть все шансы выиграть четвертый в карьере Открытый чемпионат США.

"Я собираюсь провести отличную тренировочную неделю в Нью-Йорке, чтобы подготовиться к US Open. Мне нравится выступать в тех условиях и выходить на центральный корт.

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Конечно, я буду биться за кубок, как и все остальные. Мне кажется, у меня неплохие шансы. Я ощущаю себя отлично и уже не могу дождаться начала", - отмечает серб в комментарии Tennishead.

Ранее Маррей отметил, что не задумывается о титулах.

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Новак Джокович, Теннис, Новости тенниса.
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