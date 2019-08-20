Скачать
Вторник, 20.08.2019
Сборная Украины по дзюдо назвала состав на ЧМ-2019
Сборная Украины по дзюдо назвала состав на ЧМ-2019
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Все тренеры Динамо после Лобановского
Все тренеры Динамо после Лобановского

Калинина зачехлила ракетку на старте квалификации US Open

Калинина зачехлила ракетку на старте квалификации US Open
09:53 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Украинка практически без шансов прекратила выступления.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина покинула турнир US Open. На стадии квалификации украинская теннисистка уступила американке Энн Ли.

Первый сет выдался для Калининой крайне неудачно, в результате чего она завершила его, не выиграв ни одного гейма. Вторая партия сложилась для украинки лучше, однако и в ней добыть победу и перевести игру в третий сет ей не удалось.

Основная сетка US Open начнется 26 августа. Помимо четырех украинок — Элины Свитолиной, Даяны Ястремской, Леси Цуренко и Катерины Козловой, на турнире могут также сыграть Катарина Завацкая и Сергей Стаховский, которым для этого нужно преодолеть квалификацию.

WTA. US Open, квалификация

Ли Энн (США) — Ангелина Калинина 2:0 (6:0, 6:3)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, US Open, Новости тенниса, Ангелина Калинина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван лучший игрок по итогам 4-го тура УПЛ
02 "Мы должны помочь Михайличенко": Ребров - о смене тренера в Динамо
03 Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в топ-5, Ястремская теряет позиции
04 Реал готовит новое предложение Манчестер Юнайтед по Погба
05 Балотелли: Моя цель - поехать на Евро-2020 в составе сборной Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь