Калинина зачехлила ракетку на старте квалификации US Open

Новости спорта:Украинка практически без шансов прекратила выступления.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина покинула турнир US Open. На стадии квалификации украинская теннисистка уступила американке Энн Ли.

Первый сет выдался для Калининой крайне неудачно, в результате чего она завершила его, не выиграв ни одного гейма. Вторая партия сложилась для украинки лучше, однако и в ней добыть победу и перевести игру в третий сет ей не удалось.

Основная сетка US Open начнется 26 августа. Помимо четырех украинок — Элины Свитолиной, Даяны Ястремской, Леси Цуренко и Катерины Козловой, на турнире могут также сыграть Катарина Завацкая и Сергей Стаховский, которым для этого нужно преодолеть квалификацию.

WTA. US Open, квалификация

Ли Энн (США) — Ангелина Калинина 2:0 (6:0, 6:3)