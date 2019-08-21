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Стал известен список сеяных на US Open

Стал известен список сеяных на US Open
19:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Стал известен список сеяных на Открытом чемпионате США в женском одиночном разряде.

Первый номер посева получила действующая чемпионка соревнований, первая ракетка мира из Японии Наоми Осака, второй стала австралийка Эшли Барти. Третьей ракеткой соревнований станет представительница Чехии Каролина Плишкова. Об этом сообщает официальный сайт US Open.

Четвёртый номер получила румынка Симона Халеп, пятый — представительница Украины Элина Свитолина. Прошлогодняя финалистка, 38-летняя Серена Уильямс выступит в качестве восьмой ракетки турнира.

Стоит отметить, что ни одна россиянка не попала в число сеяных теннисисток. Представительница Беларуси Арина Соболенко будет выступать в качестве девятой сеяной, латвийка Анастасия Севастова — 12-й. Замыкает список сеяных ещё одна украинка, 19-летняя Даяна Ястремская.

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Турнир пройдёт с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований Осака в двух партиях обыграла Серену Уильямс — 6:2, 6:4.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, US Open, Новости тенниса, Симона Халеп, Эшли Барти, Наоми Осака, Даяна Ястремская.
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