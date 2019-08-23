Колесо над сестрой: Серена Уильямс крутанула над Винус (Видео)

Новости спорта:Серена Уильямс сделала колесо над лежащей на полу сестрой Винус.

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала видео, на котором она выполнила колесо над лежащей на полу сестрой Винус.

Серена, посеянная на Открытом чемпионате США под восьмым номером, в первом круге сыграет с пятикратной победительницей «мэйджоров» россиянкой Марией Шараповой. По личным встречам впереди американка — 19-2.

Винус Уильямс стартует поединком с китаянкой Чжэн Сайсай.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Flipping into the Open @venuswilliams Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) 22 Авг 2019 в 3:01 PDT

В минувшем розыгрыше US Open Уильямс-младшая дошла до финала, где со скандалом проиграла представительнице Японии Наоми Осаке. Матчи основной сетки заключительного турнира «Большого шлема» 2019 года начнутся 26 августа.