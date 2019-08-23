Свитолина с глубоким декольте встретилась с Майком Тайсоном на вечеринке в Нью-Йорке

Новости спорта:Перед стартом турнира с призовым фондом в 57 миллионов долларов украинка развлеклась на вечеринке в Манхэттене.

Украинская теннисистка Элина Свитолина перед началом турнира US Open 2019 вместе со своим парнем Гаэль Монфисом посетила вечеринку в Нью-Йорке.

Украинка, которая посеяна под 5-м номером на Открытом чемпионате США, выложила в соцсеть Instagram совместный снимок с Майком Тайсоном и его дочерью Миланой, которая занимается теннисом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Soooo , about last night... @tasteoftennis Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life) 23 Авг 2019 в 5:49 PDT

Напомним, накануне Элина Свитолина узнала имя первой соперницы на US Open. На старте турнира Большого шлема первой ракетке Украины будет противостоять хозяйка корта Уитни Осигве.

Отметим, что призовой фонд US Open-2019 составит рекордные 57 миллионов долларов. Проигравший на старте турнира пополнит свой банковский счет на 58 тысяч. Выход во второй этап принесет 100 тысяч долларов призовых.