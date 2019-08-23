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Свитолина с глубоким декольте встретилась с Майком Тайсоном на вечеринке в Нью-Йорке

Свитолина с глубоким декольте встретилась с Майком Тайсоном на вечеринке в Нью-Йорке
19:15 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Перед стартом турнира с призовым фондом в 57 миллионов долларов украинка развлеклась на вечеринке в Манхэттене.

Украинская теннисистка Элина Свитолина перед началом турнира US Open 2019 вместе со своим парнем Гаэль Монфисом посетила вечеринку в Нью-Йорке.

Украинка, которая посеяна под 5-м номером на Открытом чемпионате США, выложила в соцсеть Instagram совместный снимок с Майком Тайсоном и его дочерью Миланой, которая занимается теннисом.

 
 
 
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Soooo , about last night... @tasteoftennis

Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

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Напомним, накануне Элина Свитолина узнала имя первой соперницы на US Open. На старте турнира Большого шлема первой ракетке Украины будет противостоять хозяйка корта Уитни Осигве.

Отметим, что призовой фонд US Open-2019 составит рекордные 57 миллионов долларов. Проигравший на старте турнира пополнит свой банковский счет на 58 тысяч. Выход во второй этап принесет 100 тысяч долларов призовых.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Бокс, Теннис, Новости спорта, Майк Тайсон, US Open 2019.
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