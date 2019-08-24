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Свитолина: Возможно на следующем Уимблдоне выступим с Монфисом в паре

Свитолина: Возможно на следующем Уимблдоне выступим с Монфисом в паре
22:44 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что пока не готова выступать со своим парнем Гаэлем Монфисом в парном разряде.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что пока не готова выступать со своим парнем Гаэлем Монфисом в парном разряде, поскольку оба они сосредоточены на одиночных выступлениях. Однако, теннисистка допускает, что такой матч может состояться в следующем году на Уимблдоне.

"На данный момент я не думаю, что это случится. По крайней мере, точно не на US Open. Может быть, в следующем году на Уимблдоне. Но я не очень в этом уверена.

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Есть большой риск получить травму, а мы стараемся сосредоточиться на одиночных разрядах. Но, уверена, что в будущем, это может произойти", - цитирует теннисистку Tennis World USA.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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