US Open-2019: сегодня стартуют украинские теннисистки

В Нью-Йорке в понедельник, 26 августа, стартует заключительный в сезоне турнир серии Grand Slam Открытый чемпионата США по теннису (US Open) с общим призовым фондом $50,4 млн.
В первый день соревнований на корты выйдут украинки Элина Свитолина (5-й номер "посева") и Даяна Ястремская (32).
За выход во второй круг турнира Свитолина встретится с американкой Уитни Осигве (начало матча ориентировочно в 21:30 по киевскому времени), а Ястремская сойдется с румынкой Моникой Никулеску (ориентировочно в 19:30 по киевскому времени).
В женском одиночном разряде также выступят украинки Леся Цуренко и Екатерина Козлова.
US Open-2019 пройдет до 8 сентября.