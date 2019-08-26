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Понедельник, 26.08.2019
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US Open-2019: сегодня стартуют украинские теннисистки

US Open-2019: сегодня стартуют украинские теннисистки
12:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Сегодня, 26 августа, в США стартует Открытый чемпионат по теннису серии Grand Slam.

В Нью-Йорке в понедельник, 26 августа, стартует заключительный в сезоне турнир серии Grand Slam Открытый чемпионата США по теннису (US Open) с общим призовым фондом $50,4 млн.

В первый день соревнований на корты выйдут украинки Элина Свитолина (5-й номер "посева") и Даяна Ястремская (32).

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За выход во второй круг турнира Свитолина встретится с американкой Уитни Осигве (начало матча ориентировочно в 21:30 по киевскому времени), а Ястремская сойдется с румынкой Моникой Никулеску (ориентировочно в 19:30 по киевскому времени).

В женском одиночном разряде также выступят украинки Леся Цуренко и Екатерина Козлова.

US Open-2019 пройдет до 8 сентября.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская, US Open 2019.
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