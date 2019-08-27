Украинская теннисистка снялась с US Open: названа причина

Украинская теннисистка Леся Цуренко не сможет продолжить выступать на US Open.
По информации WTA, сороковая ракетка мира и третий номер Украины снялась с турнира из-за травмы правого локтя.
30-летняя украинка должна была свой первый поединок провести против бельгийки Кирстен Флипкенс, но теперь вместо Леси сыграет китаянка Ван Сиюй, которая стала лаки-лузером по результатам отбора.
Заметим, что Цуренко вылетит за пределы топ-60 мирового рейтинга, так как у нее не получится повторить прошлогодний результат, - четвертьфинал.