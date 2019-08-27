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Украинская теннисистка снялась с US Open: названа причина

Украинская теннисистка снялась с US Open: названа причина
07:49 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Одна из лучших теннисисток Украины Леся Цуренко снялась с престижного турнира из-за травмы.

Украинская теннисистка Леся Цуренко не сможет продолжить выступать на US Open.

По информации WTA, сороковая ракетка мира и третий номер Украины снялась с турнира из-за травмы правого локтя.

30-летняя украинка должна была свой первый поединок провести против бельгийки Кирстен Флипкенс, но теперь вместо Леси сыграет китаянка Ван Сиюй, которая стала лаки-лузером по результатам отбора.

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Заметим, что Цуренко вылетит за пределы топ-60 мирового рейтинга, так как у нее не получится повторить прошлогодний результат, - четвертьфинал.

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WTA, Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса.
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