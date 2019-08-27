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"Я в предвкушении": Свитолина - о матче против Винус Уильямс

"Я в предвкушении": Свитолина - о матче против Винус Уильямс
12:51 Сегодня Телеграф БТУ Фото: Twitter

Новости спорта:Элина Свитолина рада возможности сыграть с легендарной Венус Уильямс.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина встретится с 52-й строчкой мирового рейтинга Винус Уильямс в рамках второго круга US Open.

Украинка рада, что ей выпала возможность сыграть известной теннисисткой и уже находится в предвкушении предстоящей игры.

"Если говорить о следующем матче против Винус Уильямс, то ради таких поединков мы и тренируемся. Это будет еще одна замечательная возможность для меня сыграть против великого игрока, легенды женского тенниса. Это будет отличный матч. Я просто постараюсь сфокусироваться на том, что мне нужно делать на корте.

Старая знакомая: с кем сыграет Свитолина в следующем круге US Open

В первую очередь, мне нужно быть агрессивной, потому что, если ты даешь Винус играть в свой теннис, она может диктовать условия. Мне кажется, это хорошо, что мы встретимся на такой ранней стадии, я в предвкушении от этого матча", - сказала Свитолина.

Матч Свитолина - Уильямс состоится 28 августа в 18:00 по киевскому времени.

 

 

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Венус Уильямс.
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