"Я в предвкушении": Свитолина - о матче против Винус Уильямс

Новости спорта:Элина Свитолина рада возможности сыграть с легендарной Венус Уильямс.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина встретится с 52-й строчкой мирового рейтинга Винус Уильямс в рамках второго круга US Open.

Украинка рада, что ей выпала возможность сыграть известной теннисисткой и уже находится в предвкушении предстоящей игры.

"Если говорить о следующем матче против Винус Уильямс, то ради таких поединков мы и тренируемся. Это будет еще одна замечательная возможность для меня сыграть против великого игрока, легенды женского тенниса. Это будет отличный матч. Я просто постараюсь сфокусироваться на том, что мне нужно делать на корте.

В первую очередь, мне нужно быть агрессивной, потому что, если ты даешь Винус играть в свой теннис, она может диктовать условия. Мне кажется, это хорошо, что мы встретимся на такой ранней стадии, я в предвкушении от этого матча", - сказала Свитолина.

Матч Свитолина - Уильямс состоится 28 августа в 18:00 по киевскому времени.