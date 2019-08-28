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Теннисист обвиняет ATP в коррупции: за это его могут дисквалифицировать

Теннисист обвиняет ATP в коррупции: за это его могут дисквалифицировать
12:20 Сегодня Телеграф https://www.championat.com/tennis/news-3835479-kirosa-mogut-diskvalificirovat-iz-za-obvinenij-atp-v-korrupcii.html

Новости спорта:Ник Кирьос критикует ассоциацию теннисистов профессионалов.

Австралийский теннисист Ник Кирьос рискует получить дисквалификацию за свои высказывания после победного матча в первом круге Открытого чемпионата США с американцем Стивом Джонсоном. Кирьос, посеянный под 28-м номером, победил со счётом 6:3, 7:6 (7:1), 6:4. Матч продолжался 2 часа 4 минуты.

После матча Кирьоса попросили прокомментировать штраф в $ 113 тыс., который ему выписали за скандальное поведение на турнире в Цинциннати в июле.

Кирьос сравнил соперника с роботом

"ATP в значительной мере коррумпирована. Я вообще не переживаю по этому поводу. Почему мы говорим о том, что произошло три недели назад, хотя я только что победил в первом круге US Open?" — цитирует Кирьоса The West Australian.

За такое высказывание ATP может дисквалифицировать Кирьоса. В ассоциации уже сообщили, что такой вариант рассматривается.

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US Open, ATP, Корупция, Ник Кирьос.
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